地震後在深山失蹤17天 水電站工人奇蹟獲救

在四川瀘定縣六點八級地震失蹤的甘宇，十七天後奇蹟地被一名村民從深山救出。二十八歲的甘宇是水電站員工，本月五日發生地震時，他和另一名同事沒有立即逃生，而是緊急打開水閘避免下游村莊淹沒。



然而，逃生過程甘宇體力不支，他讓同事羅永到外面尋求救援，但救援人員多日尋遍山頭都沒有找到甘宇。五十八歲村民倪太高持續聽到山中傳出微弱的求救聲，用了兩個小時在海拔二千多米的地方找到甘宇。



倪指發現甘宇的地方距離他家二十多公里，是鮮有人跡的偏僻山區，甘宇看到他的時候大哭了一場，說「今天遇到好人了，不是你的話，命可能就沒了」。倪將隨身攜帶的牛奶和月餅給甘宇補充體力，並用電話通知政府上山救人。



甘宇在深山中一直靠野果和山泉充飢，他身體有多處骨折，並伴有嚴重感染，正留醫接受詳細治療。