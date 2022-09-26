普京新法令：俄「逃兵」可囚10年

俄羅斯總統普京周六簽署一項新法令，拒絕參軍或擅自逃跑的士兵將面臨最高十年監禁，自願投降或在戰爭中搶掠的士兵，最高可判囚十五年。

烏克蘭總統澤連斯基形容，普京頒佈局部動員令，如同把俄羅斯公民送死，莫斯科做到這個地步，顯示已沒有選擇餘地，呼籲俄羅斯人掌握自己的命運，拒絕接收徵兵信並離開俄羅斯，否則將面臨戰爭罪行的審判。



澤連斯基保證，每一名自願投降的士兵將得到文明對待和高度保密，如果害怕回到俄羅斯，烏克蘭會盡力提供一切協助。他亦指出，伊朗向俄軍提供的無人機在烏克蘭發動襲擊，宣佈將兩國外交關係降級，將撤銷伊朗駐烏大使的證件，並減少伊朗大使館的外交人員數目。伊朗外交部表示遺憾，強調一直採取中立政策。