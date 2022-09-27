梅洛尼將成意國首位女總理 ﻿意大利兄弟黨﻿﻿勝出國會選舉﻿



意大利國會選舉由極右政黨意大利兄弟黨領導的右翼聯盟勝出，取得國會多數議席，意大利兄弟黨黨魁梅洛尼篤定成為意國史上首位女總理，也是當地二戰後首位極右翼總理。梅洛尼曾向傳媒表明，若然當選，將加強與台灣的合作，並限制中國在意大利與歐洲的擴張，亦無意繼續參與「一帶一路」計劃。



票站調查顯示，右翼聯盟將拿下約四成三選票，在國會參眾兩院都得到多數席位。極右翼的意大利兄弟黨得票率最高，佔右翼得票當中的一半以上，約拿下全國四分之一的選票，黨魁梅洛尼篤定成為下任總理，意大利將出現二戰以來最右傾的政府。民主黨承認中左翼聯盟敗選，並表示民主黨會在下屆國會做好最大的反對黨角色。

梅洛尼選前接受台灣傳媒訪問指，中國正滲透世界各角落，若她當選，將限制中國在意大利與歐洲的擴張，且無意繼續參與「一帶一路」計劃。她還說，若能領導新一屆政府，將推動更多意台雙邊合作。



梅洛尼憑出色口才和個人魅力，在政途上扶搖直上，她未曾上過大學，二十九歲當選眾議院議員，兩年後獲時任總理貝盧斯科尼委任為青年事務部長。二○一二年，她另起爐灶，成立意大利兄弟黨。意大利兄弟黨起源於由墨索里尼支持者發起的後法西斯運動，梅洛尼年輕時曾稱讚過這名獨裁者，但她為了自己的政黨爭取更多支持，開始與過去自己的言論保持距離。