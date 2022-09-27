美韓東海聯合軍演 回應北韓試射彈道導彈

北韓試射短程彈道導彈翌日，南韓和美國周一展開五年來首度在東海舉行的聯合海軍演習，美軍航空母艦「列根號」戰鬥群也參與。南韓海軍發表聲明指出，今次演習準備對外展現美韓同盟因應北韓挑釁的強烈意志。

在南韓東部海岸進行的四天聯合軍演，將包括超過二十艘船艦和各式飛機，進行反艦和反潛作戰、戰術演習和其他海上作戰行動。透過演習，將進一步展現出兩國海軍聯合作戰的能力。

在這項聯合軍演登場之前，平壤周日再次進行彈道導彈試射，研判可能是北韓版的俄羅斯伊斯坎德導彈KN-23。