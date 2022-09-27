美韓東海聯合軍演 回應北韓試射彈道導彈

在南韓東部海岸進行的四天聯合軍演，將包括超過二十艘船艦和各式飛機，進行反艦和反潛作戰、戰術演習和其他海上作戰行動。透過演習，將進一步展現出兩國海軍聯合作戰的能力。
在這項聯合軍演登場之前，平壤周日再次進行彈道導彈試射，研判可能是北韓版的俄羅斯伊斯坎德導彈KN-23。
本港爆發疫情近三年，外地旅客一度幾近絕跡，酒店房間空置，其後轉型成檢疫酒店，才得以續命。昨天「0+3」入境措施開始，正在酒店房檢疫者可以即時「放疫監」，酒店頓失收入來源。酒店業主聯會指，「0+3」措施...
2022-09-27
近日上海黃浦江畔驚現鱷魚蹤跡，有上海市民向警方反映，在黃浦江內有一條長約一米的鱷魚，並提供相關影像。邊防港航分局會同徐匯分局連續六日對黃浦江沿岸開展「地氈式」水陸搜尋，累計動用十二艘公安艇、三十輛警車...
2022-09-27
意大利國會選舉由極右政黨意大利兄弟黨領導的右翼聯盟勝出，取得國會多數議席，意大利兄弟黨黨魁梅洛尼篤定成為意國史上首位女總理，也是當地二戰後首位極右翼總理。梅洛尼曾向傳媒表明，若然當選，將加強與台灣的合...
2022-09-27
一手低開奏效，其他新盤貨尾趁勢應市。路勁與港鐵等發展的黃竹坑站晉環，已獲批入伙紙，快屆現樓，日前進行新一輪銷售，當中139伙以價單形式發售，先到先得，另21伙以招標推。由路勁等合作發展的黃竹坑站上蓋屋...
2022-09-24
美國續大手加息，美股上周五再跌，恒指隨外圍低開152點，惟澳門11月恢復內地旅行團，濠賭股急彈及科網股撐市，恒指早段由跌轉升，最多升144點，報18077點，惟英鎊匯價創歷史新低，於英國業務較多的股份...
2022-09-27
上輪歐國聯葡萄牙作客4:0大勝捷克，三位曼聯幫大放異采。右閘達洛治梅開二度；中場般奴費南迪斯則貢獻一球一助攻；隊長C朗則交出一次妙傳，三魔將合共貢獻三入球兩助攻。今仗主場鬥鄰國兼宿敵西班牙，三人料繼續...
2022-09-27
48歲陳煒（煒哥）去年生日宣佈下嫁醫生男友陳國強，兩人昨午於文化中心婚姻登記處簽紙，晚上假半島酒店舉行婚宴。煒哥獲老公承諾會跟大家一樣愛錫她，更會照顧她一生一世。傍晚時分，陳醫生拖着穿低胸婚紗的陳煒受...
2022-09-27
本港昨天開始實施入境檢疫「0+3」措施，即時出現入境人流，大多數人訪港的目的，是為了探親、家庭團聚等民間需要。至於海外商人、專才和旅客等仍對香港抱觀望態度，事關鄰近地區早已全面撤銷入境檢疫的限制，出入...
2022-09-27
第七場四班一二○○米。此場「年少有威」上季尾清脆壓倒應超班的「美麗笑聲」，加上可以跑法主動，屬今場四平八穩馬，要攻擊不易。不過此駒擔起半個彩池，令所有馬都變得好分，策略上仍可以博其他馬半冷WP，只要補...
2022-09-25