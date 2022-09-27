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烏證實收到美方先進防空系統

2022-09-27 列印
■澤連斯基證實已收到美國提供的「國家先進防空系統」（NASAMS）。
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烏克蘭總統澤連斯基向傳媒證實，烏克蘭已收到美國提供的「國家先進防空系統」（NASAMS）。基輔當局長期以來一直尋求「國家先進防空系統」支援，該系統的裝運已於上月底獲得華府的批准，而這是烏克蘭首次承認已收到這種先進防空系統，將大大加強烏方的防空能力，成為保護烏克蘭免受俄羅斯空襲的一個重要轉折點。「國家先進防空系統」將是烏克蘭得到的第一個先進中程防空導彈系統，系統由美國雷神公司和挪威康斯堡防衞及航太公司共同研發。
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