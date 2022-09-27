安倍國葬日期疑印錯 直接用貼紙覆蓋

日本前首相安倍晉三的國葬儀式今日舉行，治喪委員會一共向六千多名國內外政要發送邀請函，但收到邀請函的受邀者卻大表困惑，因日期疑似是印錯，僅直接用貼紙覆蓋。

曾任眾議員的精神科醫師水島廣子指而邀請函是以限時掛號寄出，光是郵寄費就不知道要花多少錢。此外，邀請函上寫有回覆是否出席國葬的最終截止日期，但日期疑似是印錯了，直接用貼紙覆蓋，貼紙上的字甚至還是手寫，顯得格外突兀，也被人批過於敷衍了事。

日本政府最初預計有六千多人出席國葬，最終確定名單出爐，僅四千三百人回覆參加，包括七百多名海外元首以及國際機構的代表。