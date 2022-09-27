釀至少3死1傷 南韓大田Outlet大火

大田消防部門於當天上午七時四十五分左右接報，指現代集團Outlet建築物內大量濃煙，目擊者指出火勢最初從地下停車場竄出。消防部門共出動一百二十六名消防員、四十台設備前往事故現場救火。



救援人員其後在地下室東側的出口，發現一名五十多歲和一名三十多歲的男子重傷倒臥，送院搶救後仍宣告不治，另外也救出一名四十多歲的重傷男子。其後，當局證實另有一名員工不幸死亡。當局指，仍有三名員工未能聯絡到。



據悉，當局共疏散約一百一十人、主要是附近酒店的住客和員工，所幸這場火災發生在Outlet購物中心營業之前，因此周圍尚未吸引大批顧客前來。



目前尚未確認起火原因，消防當局推測，可能是停放在地下停車場充電的電動車爆炸釀禍，仍在調查火警原因。