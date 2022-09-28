費用逾16億日圓引不滿 安倍國葬在分歧下舉行

日本政府昨為七月遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。國葬儀式在國民意見分歧下舉行，有民間團體昨日持續示威反對舉行國葬，同時也有大批民眾排隊獻花追悼安倍。



安倍國葬於昨天日本時間下午二時，在東京都日本武道館舉行，超過四千三百人出席儀式，包括七百名來自不同國家的政要。全國政協副主席萬鋼代表中國參與，美國副總統賀錦麗、新加坡總理李顯龍和印度總理莫迪等國家領袖，親自出席儀式。

遺孀安倍昭惠抱著安倍的骨灰抵達會場，由日本首相岸田文雄在館外迎接並帶領進場，與此同時，自衞隊鳴炮十九響弔唁。在會場正中央，掛有一幅安倍的巨型遺照，儀式結束後，來賓逐一走到台前獻花及躹躬致意。

擔任治喪委員長的岸田文雄發表了近十二分鐘的悼辭。岸田讚揚安倍是有勇氣的人，引述名言「勇氣就是做對的事」。他指安倍在位期間提升了日本的國際形象，為國家建立強而有力的經濟，並孜孜不倦貢獻日本以至全球。

當局在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，方便民眾向安倍獻花致意。截至昨午二時，場外獻花的民眾至少要用上超過三小時排隊。

安倍國葬費用總額超過十六億日圓（逾八千七百萬港元），民調顯示，逾七成民眾不滿國葬開支過高，認為政府應把錢用在支援基層生活。多項民調亦顯示，過半國民不同意舉行國葬，連月來都持續有集會示威，本月一名男子更在岸田的辦公室附近自焚抗議。岸田則利用國外政要到訪的機會進行「弔唁外交」，繼與賀錦麗會談後，昨也分別會晤澳洲總理阿爾巴內塞和印度總理莫迪。