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北韓三日內兩發射導彈 賀錦麗將訪南北韓非軍事區

2022-09-29 列印
■南韓軍方指北韓從平壤向東部海域發射了兩枚短程彈道導彈。
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南韓軍方昨指，北韓從平壤向東部海域發射了兩枚短程彈道導彈。美國副總統賀錦麗將於今日抵達南韓訪問，期望與南韓總統尹錫悅會晤，並前往分隔南北韓兩地的非軍事區。這是北韓三日內第二次發射導彈，美韓兩國海軍也正在舉行聯合軍演。
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