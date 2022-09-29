北韓三日內兩發射導彈 賀錦麗將訪南北韓非軍事區

不少人抱僥倖心態違例泊車，日後難「偷雞」。運輸署聯同警方在中環及觀塘兩處交通擠塞路段，引入自動交通執法系統，展開半年試驗，設於燈柱的新攝影機，將配合人工智能及自動車牌識別技術，向違泊或違例上落客貨車輛...

2022-09-29