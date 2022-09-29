Meta關中俄2網絡 涉美中期選舉宣傳內容

社交平台facebook母公司Meta周二表示，已關閉兩個與中國和俄羅斯有關的獨立網絡，他們涉嫌利用假帳號進行隱蔽的影響行動。

該中國網絡的規模較細及未有受到太多關注，當中一些帳號冒充持不同政見的美國人。

Meta的全球威脅情報主管尼莫表示，第一次看到中國帳號用這種方式影響美國人，他們嘗試以美國人的說話方式，討論一些極具分裂性的本土議題，例如墮胎和槍支管制。

Meta一名發言人指，公開說明今次的行動，是因為針對美國中期選舉，公司對來自外部的干預處於高度戒備。Meta已將這個情報分享給聯邦調查局（FBI）。