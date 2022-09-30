克宮今辦入俄儀式 正式併烏4地

烏克蘭四個俄控地區結束併入俄羅斯的公投，俄方公佈的結果顯示大多數投票民眾支持入俄。克里姆林宮昨宣佈，今天將舉行入俄條約簽署儀式，讓烏東宣稱獨立的頓涅茨克和盧甘斯克，以及烏南的扎波羅熱州和赫爾松州正式加入俄羅斯。

西方國家譴責這是一場假公投，不會承認人們在槍支下投票的結果。盧甘斯克人民共和國駐俄羅斯代表處主任米羅什尼克表示，盧甘斯克政府沒有指望也不需要西方承認公投結果，不會在這方面浪費時間。



俄羅斯駐美大使安東諾夫在美媒撰文指，如果美國政客認為俄羅斯不會保衛克里米亞或即將加入俄羅斯的領土，是他們的錯覺。