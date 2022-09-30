西方國家譴責這是一場假公投，不會承認人們在槍支下投票的結果。盧甘斯克人民共和國駐俄羅斯代表處主任米羅什尼克表示，盧甘斯克政府沒有指望也不需要西方承認公投結果，不會在這方面浪費時間。
俄羅斯駐美大使安東諾夫在美媒撰文指，如果美國政客認為俄羅斯不會保衛克里米亞或即將加入俄羅斯的領土，是他們的錯覺。
大批六合彩彩票走私北上一案，昨天有新發展，警方拘捕一對夫婦，揭發女方竟拿着三十三萬元現金，分別到荃灣兩間投注站大手落飛，購買二十元一張的電腦票，合共買了一萬六千張，售票員數到手軟。海關有組織罪案調查科...
2022-09-30
中共總書記習近平執政之初，提出「精準扶貧」的新理念，短短八年令近億農民告別絕對貧困，極速完成中國歷代治國安邦的頭等難事，在建黨百年之際「全面建成小康社會」。專家認為，「脫貧攻堅戰」的勝利，有效贏得了農...
2022-09-30
俄羅斯經波羅的海向歐洲輸送天然氣的北溪管道發生洩漏事故。歐盟認為，管道是遭到蓄意破壞，揚言將作出有力回應。俄羅斯表示，願意同歐盟合作調查事故，指認為俄方涉事是「愚蠢和荒謬」。俄羅斯聯邦安全局正調查是否...
2022-09-30
恒基粉嶺ONE INNOVALE–Bellevue首輪銷售報捷，隨即於周日（下月2日）進行最後一輪銷售，共推出155伙發售，其中143伙以發價單方式發售，另外以招標方式推售12伙特色戶，項目截至昨日暫...
2022-09-30
英倫銀行入市購買英國長債，美股隔晚顯著反彈，惟外圍股市於午後受壓下跌，A股走勢偏軟，恒指再度探底，一度低見17046點，收報17165點，跌85點，續創11年新低，成交金額917億元。內房股持續受壓，...
2022-09-30
英超經過國際賽期後重開，即迎來兩場超級大戰，明晚北倫敦打吡，周日曼市打吡，兩場波都設有同場過關，大家一於試玩考眼光。北倫敦死敵阿仙奴和熱刺，今季英超開局順利，完成七輪後分別高踞榜首和第三位，雙方只有一...
2022-09-30
61歲蔡楓華（Ken）自資6位數於下月21及22日在荃灣大會堂舉行《情深永記演唱會》，最貴VIP位盛惠780元，尾場門票已售罄。入行43年的Ken坦言對被封做「四大癲王」耿耿於懷，強調從來冇精神病，亦...
2022-09-30
為慶祝商界環保協會有限公司成立三十周年，協會日前首次舉辦全新標誌性活動「與CEO對話」。首場論壇以「創科推動零碳新世代」為主題，邀請到香港科技園公司行政總裁黃克強做特別嘉賓、商界環保協會主席歐嘉榮，以...
2022-09-30
昨晚在谷中舉行九月最後一次賽事，葉楚航憑「晉神」開齋，並且奪得香港稅務學會五十周年紀念盃，騎者巴度另贏東廄「終身美麗」。至於騎師王則是何澤堯，他先勝出「紫菜福星」和「威武覺醒」，造就呂健威從練後的頭馬...
2022-09-29