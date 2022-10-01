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查理斯三世 首枚硬幣亮相

2022-10-01 列印
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英國已正式進入查理斯三世時代。皇家鑄幣廠推出面值五十便士的英皇查理斯三世肖像硬幣，同時公佈一枚面值五英鎊的紀念幣，作為已故英女皇伊利沙伯二世紀念系列。新硬幣估計最快會於聖誕節開始流通。

廠方表示，新硬幣是英國一雕刻家設計，並獲查理斯三世親自批准。硬幣上查理斯沒有戴上皇冠，他的肖像面向左方，有別於英女皇面向右方的設計，但這樣設計均保留了之前男性君主的設計傳統。而硬幣周邊的拉丁文縮寫意思是「國王查理斯三世，蒙主恩典，信仰的捍衛者」。

皇家鑄幣廠同時推出的五英鎊紀念幣，正面仍然是五十便士硬幣的設計，而背面則是伊利沙伯二世年輕和年老的樣貌，並鑄上女皇的生卒年。英國目前約有二百七十億枚印有伊利沙伯二世的硬幣仍會繼續流通。
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