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英財政預測未能提前發佈

2022-10-01 列印
英國首相 卓慧思
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英國首相卓慧思和財相關浩霆，昨與英國獨立財政監督機構—預算責任辦公室（OBR）負責人召開緊急會議。英國《衞報》形容，這是一個非常不尋常的舉動。

會後，英國政府確認財政預測不會在十一月二十三日前發佈。財政部特別委員會早前呼籲提前發佈財政預測，以平息外界緊張情緒。OBR則表示，下周會提交一個初步預測，將如常地根據對經濟狀況、財政前景及政府政策影響作出獨立判斷。

卓慧思上周公佈大規模減稅計劃後，觸發英鎊匯價大跌，促使英倫銀行推出規模六百五十億英鎊的緊急買債計劃，暫時穩定市場。

她日前開腔回應外界質疑，強調政府果斷採取有助經濟增長的措施，是在做對的事。
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