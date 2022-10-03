俄暫停供天然氣 意料持續至周一

俄羅斯天然氣工業公司以技術問題為由，暫停向意大利供氣至周一。

公司指，由於奧地利有監管改動，所以未能通過奧地利為意大利供氣，正與意大利買家一同解決問題。奧地利反指是因為對方未簽署所需合同，因此未能審批。



此外，希臘與保加利亞間新天然氣管道開始商業營運。保國總統拉德夫形容新管道啟用將改變歐洲能源版圖。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，「這條天然氣管道是遊戲規則改變者」，象徵着擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

這條新管道總長度為一百八十二公里，由保加利亞中部連接希臘東北部，同時可供應天然氣給鄰近國家。