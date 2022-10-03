任睇No.1
  • 28º
  • 87%
  • 2022年10月3日 星期一
熱門： 曾志偉郭蔭庶消費券PSG豪華餅店

日報新聞 > 國際

颶風伊恩襲佛州 90萬戶未復供電

2022-10-03 列印
Previous Next

颶風「伊恩」上周吹襲美國佛羅里達州造成嚴重災情，目前遇難死亡人數增至六十六人。當地仍有九十萬戶未恢復電力供應，電力公司需要數周時間維修電網。

「伊恩」吹襲，佛州滿目瘡痍，大量房屋遭到摧毀，路上的基建亦受到嚴重破壞。這個州史上最具破壞性的颶風也帶來高昂的財產損失，專家估計保險賠償或達到四百七十億美元。

當局現時持續展開救援行動，昨拯救及疏散逾一千名居民，並從受損的老人院將七十八名長者撤走。佛州官員指SpaceX執行長馬斯克已同意向當地提供「星鏈」，以協助受災民眾獲得網絡與外界聯繫。
  美國總統拜登及第一夫人吉爾星期三將到災區視察。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】直播Live
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd