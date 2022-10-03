颶風伊恩襲佛州 90萬戶未復供電

颶風「伊恩」上周吹襲美國佛羅里達州造成嚴重災情，目前遇難死亡人數增至六十六人。當地仍有九十萬戶未恢復電力供應，電力公司需要數周時間維修電網。



「伊恩」吹襲，佛州滿目瘡痍，大量房屋遭到摧毀，路上的基建亦受到嚴重破壞。這個州史上最具破壞性的颶風也帶來高昂的財產損失，專家估計保險賠償或達到四百七十億美元。



當局現時持續展開救援行動，昨拯救及疏散逾一千名居民，並從受損的老人院將七十八名長者撤走。佛州官員指SpaceX執行長馬斯克已同意向當地提供「星鏈」，以協助受災民眾獲得網絡與外界聯繫。

美國總統拜登及第一夫人吉爾星期三將到災區視察。

