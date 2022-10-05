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3科學家瓜分諾貝爾物理學獎

2022-10-05 列印
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今年的諾貝爾物理學獎於昨午公佈，由來自法國、美國和奧地利的三名科學家獲得，表彰他們在量子力學方面關於次原子粒子的成就，幫助打開超級計算機和加密通訊的研究大門。

三名得獎學者分別是來自法國巴黎綜合理工學院的阿斯佩教授（Alain Aspect）、美國理論和實驗物理學家克勞澤（John F. Clauser），以及奧地利維也納大學的蔡林格教授（Anton Zeilinger）。

諾貝爾委員會給予的獲獎理由是他們「進行光子糾纏實驗、建立貝爾不等式、開拓量子信息科學」。

三位大師將均分一千萬瑞典克朗的獎金（約七百萬港元）。
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