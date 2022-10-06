美韓發射4導彈反制北韓 其一失靈墜落發射基地



北韓周二早上發射一枚中遠程彈道導彈飛越日本領空，是至今發射最長飛行距離的一枚導彈，行動惹來國際譴責。美韓兩軍於同日晚間發射四枚地對地導彈反制，但其中一枚失靈墜落發射基地，南韓軍方昨就事件引起居民恐慌道歉。



北韓今次發射導彈後，美韓兩軍作出罕有行動回應。南韓聯合參謀本部表示，美韓兩軍各發射兩枚陸軍戰術彈道導彈，命中模擬目標並展示同盟的威懾能力。但位於東部沿海城市江陵的居民表示，在凌晨看到火光和聽到巨響。

韓聯社指，南韓軍方發射的一枚導彈，在升空後失靈墜落發射基地，但沒有造成傷亡及損失。一名軍方人士稱導彈的燃料引發火災，但彈頭未有爆炸，就事件引起恐慌向居民致歉。在野共同民主黨批評，導彈發射失敗顯露尹錫悅政府的「安全真空」，警告軍方不要試圖掩蓋事件。



日前參加韓美聯合軍演後駛離的美軍核動力航母列根號戰鬥群，在北韓發射導彈後重返東部海域部署。南韓軍方指這是「非常不尋常」的舉動，顯示韓美同盟堅決回應來自北韓的任何威脅。另外，駐日美軍亦與日本自衞隊舉行聯合空訓。



聯合國秘書長古特雷斯譴責北韓發射中遠程彈道導彈行為鹵莽，呼籲北韓與主要各方恢復對話，努力實現半島無核化。美國則要求聯合國安理會召開會議商討今次事件。