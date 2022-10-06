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日報新聞 > 國際

普京批准烏4地區入俄

2022-10-06 列印
■俄羅斯總統普京昨正式簽署法令，批准烏克蘭四個地區加入俄羅斯聯邦。
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俄羅斯總統普京昨正式簽署法令，批准烏克蘭四個地區加入俄羅斯聯邦，標誌完成兼併的所有法律程序。聯合國大會下周一將召開會議討論兼併事件。
克里姆林宮日前承認未完全取得四地的全面控制權。在其中一個被併地區赫爾松，烏克蘭從俄軍手中收復多條村莊。
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