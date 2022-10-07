法知名女作家安妮艾諾獲文學諾獎

昨晚揭曉的諾貝爾文學獎，由法國知名女作家安妮艾諾（Annie Ernaux，見圖）獲得。諾貝爾文學委員會讚揚，安妮艾諾的作品充滿勇氣和敏銳，刻劃個人回憶中的根源、疏離和共同束縛，從不同角度審視不同性別、語言及階級存在的巨大差異，探討人性的方式發人深省，其創作之路更是漫長而艱辛。



諾貝爾文學委員會主席奧爾森指，安妮艾諾的作品毫不妥協，言辭通俗易懂，乾淨利落。八十二歲的安妮艾諾，於一九四○年出生於法國諾曼第，是法國當代作家之一。在職業生涯早期，安妮艾諾的作品從小說轉向自傳，結合歷史和個人經歷。於二○○八年出版的回憶錄《歲月》，她首次以第三人稱寫自己，道出二戰至今的法國社會變遷，這本書為安妮艾諾帶來多個獎項及榮譽。