OPEC+﻿﻿日減產200萬桶油﻿ 被轟聯俄推高國際油價 ﻿



石油輸出國組織和盟國（OPEC+）決定下個月起，每日大幅減產二百萬桶原油，是疫情以來最大規模的一次減產。此舉將進一步加劇國際石油供應緊張和對通脹的憂慮。



減產消息公佈後，布蘭特期油升約百分之二，重上九十三美元。尼日利亞石油資源部長指，油組和盟國希望油價穩定在九十美元左右，若低過這個水平，可能會令部份成員國經濟不穩。

沙特阿拉伯強調，為應對西方近期的加息及全球經濟疲弱，每日削減二百萬桶原油生產具必要性，並否認與俄羅斯聯手將國際油價推高，指會議重點是對石油市場的審慎管理。

歐盟將開會商對策



美國批評，全球經濟正面對俄羅斯入侵烏克蘭帶來的負面影響，對油組和盟國的短視決定表示失望，宣佈十一月再釋放另外一千萬桶戰略石油儲備。美國總統拜登早前出訪沙特阿拉伯尋求油組增產，希望於中期選舉前可遏制油價和通脹。



此外，歐盟宣佈新一輪對俄制裁措施，包括透過對歐洲保險公司實施保險禁令，對經海路運往其他國家的俄羅斯石油訂立價格上限。歐盟委員會主席馮德萊恩強調，永遠不會承認俄羅斯在烏克蘭四地的假公投，或任何形式吞併。



而針對為天然氣設價格上限，歐盟討論多時仍未達成共識。歐盟本周會議預計會就此事進行討論，期望透過限制天然氣價格，遏制飆升的能源成本，但部份成員國憂慮，措施或會影響能源供應安全。