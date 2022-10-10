文學獎女得主號召抗議馬克龍

今年諾貝爾文學獎得主，八十二歲的法國知名女作家安妮艾諾（Annie Ernaux，見圖），在報章聯署呼籲民眾參與今個星期的一場示威活動，抗議法國總統馬克龍在幫助窮人面對通脹上做得不夠。



包括安妮艾諾在內的六十九名作家、導演和大學教師等法國知識份子，在報章聯署指責馬克龍透過通脹進一步擴大貧富懸殊，以犧牲其他人為代價來增加資本收入，質疑有政治目的。



文章批評，政府在對抗不斷攀升的能源價格方面做得不夠，不滿拒絕為通脹下謀取暴利的公司徵收更多稅款，呼籲民眾參與下周日一個由左翼反對派發起的示威活動。