任睇No.1
  • 22º
  • 41%
  • 2022年10月11日 星期二
熱門： 袁詠儀鄭伊健克里米亞大橋曼城薛影儀

日報新聞 > 國際

天球瓶6945萬成交

2022-10-11 列印
Previous Next

法國一家拍賣行早前舉辦拍賣會，一個中國青花瓷天球瓶原本估值僅二千歐羅（一萬五千二百多港元），吸引約三十名中國人爭相出價競投，最終連佣金在內，以九百一十二萬歐羅（六千九百四十五萬港元）成交，震驚藝術界。買家是一位匿名的中國收藏家，認為該個天球瓶是十八世紀的罕見古董。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd