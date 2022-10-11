基輔遭俄導彈猛轟 總統辦公室遭波及

連接俄羅斯南部與克里米亞半島的大橋發生爆炸事件後，烏克蘭首都基輔市中心昨日清晨多處疑遭導彈攻擊，至少八人死亡。內務部長顧問證實有導彈落在總統澤連斯基的辦公室附近。澤連斯基譴責襲擊，形容俄企圖從地球上抹走烏克蘭。



遇襲地點在市中心，汽車受波及燃燒，建築物窗戶被震到破碎，陣陣濃煙竄向天際。基輔市長在Telegram發文證實，基輔市中心的舍甫琴科區發生多處爆炸，至少八人死亡，二十四人受傷。一個兒童遊樂場附近被炸出大坑。



就克里米亞大橋爆炸事件，俄羅斯總統普京早前指這由烏克蘭情報機關下令、策劃及執行，是一次恐怖主義行為。



甫獲諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」創辦人謝爾巴科娃表示，堅信烏克蘭最後一定會勝利，唯有如此歐洲才有真正的和平。