樂施會報告︰疫情加劇不平等

樂施會最新一份《承諾減少不平等指數》報告，指新冠疫情加劇不平等問題，但大部國家都未加以正視採取改善措施。



這份報告每兩年發表一次。今年的報告指出，疫症加劇了世界各地的不平等現象，其帶來的嚴重經濟衝擊，最受影響的是最貧窮的國家。



在組織評估的一百六十一個政府中，半數國家在疫情期間削減了社會保障開支，七成則縮減了教育開支和經費。報告稱，部份國家的封城措施導致消費者支出減少，政府稅收隨之降低。



報告表示，只有少數國家和地區的政府採取實質行動，去改善社會的不平等現象，其中表現最好的是挪威，其次是德國、澳洲、比利時、加拿大。樂施會呼籲各地政府不要實施經濟緊縮政策，這樣做會只令窮人的境況更慘。