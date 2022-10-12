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俄富豪宣佈 完成放棄國籍

2022-10-12 列印
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俄羅斯億萬富豪米爾納（Yuri Milner，圖）突然宣佈，自己在二○一四年俄羅斯吞併克里米亞後，已和家人決定永遠離開俄羅斯，至今年夏季，他們已正式完成辦理放棄俄羅斯國籍的程序。

米爾納是互聯網投資公司DST Global的創辦人，亦有份投資中國互聯網公司阿里巴巴和京東集團。他於一九九九年已成為以色列公民，在俄羅斯國內沒有資產，其個人財富多達百分之九十七是在海外賺取。

消息指，米爾納與俄羅斯總統普京關係並不密切，其官網指米爾納從來沒有見過普京。
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