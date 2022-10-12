北溪洩漏調查 瑞典拒俄參與

俄羅斯經波羅的海向歐洲輸送天然氣的北溪管道早前遭到破壞，其中兩個洩漏點位於瑞典經濟海域，另外兩個則位於丹麥。當局已就洩漏事故展開刑事調查。瑞典首相安德松（圖）表示，不會與俄羅斯分享調查所獲的訊息，強調所有調查都需要保密。



瑞典封鎖涉事海域進行調查後，指出尋獲管道爆炸的證據，進一步加強對管道是被蓄意破壞的懷疑。外界聲音質疑是俄羅斯破壞管道，但俄方強調指控不實，並要求加入調查。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評，不讓管道的持有者見證調查，顯示有事情在隱瞞。