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英女護涉謀殺7新生嬰

2022-10-14 列印
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英國一名三十二歲女護士萊比（Lucy Letby），涉嫌謀殺七名新生嬰兒，曼徹斯特刑事法庭連日就案件展開審訊。

在切斯特伯爵夫人醫院工作的萊比，被指長期有組織犯罪，除了謀殺罪名外，她亦被控企圖謀殺另外十名新生嬰兒，合共有二十二項控罪。萊比對所有控罪均主張無罪。

檢察官昨在庭上展示於萊比家中搜出的手寫筆記，其中寫有「我不配活着，我帶着目的殺死他們，是因為我並不夠好，無法照顧他們」。萊比亦在筆記中坦言自己是可怕的惡魔。

本案多名受害者中的一名女嬰，曾遭萊比四度下毒手才喪命，法庭以「一號嬰兒」（Child I）稱呼這名受害女嬰。萊比涉嫌透過鼻胃管蓄意把空氣注入這名女嬰胃中。
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