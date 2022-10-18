基輔住宅大樓遭無人機襲擊

烏克蘭首都基輔早前遭俄羅斯猛烈轟炸後，昨再次傳出多次巨大爆炸聲，烏方聲稱是俄軍出動自殺式神風無人機空襲，導致一幢非住宅大樓起火，另有數座住宅大樓損毀。



受到無人空襲的是基輔舍甫琴科區，這個地區位於基輔市中心，許多歷史建築及多幢政府建築物坐落於此。舍甫琴科區本月十日也遭俄軍導彈空襲發生多次爆炸。總統辦公室幕僚長葉爾馬克表示，今次襲擊來自神風無人機。葉爾馬克指烏克蘭需要更多防空系統，愈快愈好。烏克蘭軍方官員指神風無人機比導彈更便宜，還能有效對地面目標造成破壞。