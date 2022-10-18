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蓋茲捐近百億助除小兒麻痹

2022-10-18 列印
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比爾及梅琳達蓋茲基金會承諾將投入十二億美元，折合約九十四億港元，來消滅小兒麻痺症。基金會共同主席比爾蓋茲（圖）指根除小兒麻痺症是觸手可及，但目前這種疾病卻仍構成威脅。
  這筆款項將捐給由各國政府發起，公、私單位通力合作的「全球小兒麻痺根除行動」，目標是要在二○二六年前消滅這種疾病。比爾及梅琳達蓋茲基金會在聲明中表示，「全球小兒麻痺根除行動」在一九八八年展開後，已幫助全球減少九成九以上的小兒麻痺病例，並預防超過二千萬宗可能癱瘓的病例。「儘管預防工作有了歷史性進展，但今年巴基斯坦的洪患悲劇，凸顯完成小兒麻痺預防工作的急迫性。」
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