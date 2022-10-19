俄蘇-34戰機失事13平民死亡

俄軍一架載滿彈藥的蘇-34戰鬥轟炸機，周一晚間在俄羅斯南部葉伊斯克市墜毀。戰機失事時撞落一幢九層高住宅的地面庭院，造成強烈爆炸，至少導致十三人死亡，死者包括三名兒童，另有十九人嚴重受傷。六百名居民受爆炸影響，當局已撤離超過一半人，救援行動仍然持續。



俄羅斯國防部表示，失事的戰機在南部軍區機場起飛，計劃進行飛行訓練，但升空後其中一個引擎起火，兩名飛行員成功降落地面，並存活下來。



根據消息人士的說法，現時主要事故原因版本是有雀鳥在戰機起飛時進入引擎。俄羅斯聯邦偵查委員會已就事故展開刑事調查，但未透露任何罪名。俄羅斯總統普京指示全力協助受事故影響人士。



戰事方面，俄軍續出動無人機攻擊烏克蘭多個城市的能源目標。西北部城市日托米爾，電力和食水遭到中斷。東北部哈爾科夫和東南部聶伯羅州，都有能源施設受襲損毀。首都基輔亦持續傳出爆炸聲。