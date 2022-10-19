俄羅斯釋逾百烏克蘭女子

烏克蘭總統府幕僚葉爾馬克透過社交平台公佈此消息，表示從俄羅斯手中拯救了一百零八名女子，是開戰以來首次全部涉及女性的戰俘交換行動。他透露，這一百多名重獲自由的女子中，有部份人是母女關係。
烏克蘭總統澤連斯基感謝各方提供協助，促成這次戰俘交換行動，又說烏克蘭俘擄得愈多俄兵，就可以愈快把他們的英雄帶回家。莫斯科證實，有七十二名俄羅斯人在今次行動中獲得釋放，並指出他們是二月起被烏克蘭扣押的民用船隻船員。
不少人冀加快「走塑」步伐，政府原定二〇二五年禁止食肆提供即棄塑膠餐具，但若法例獲通過，提前至最早明年第四季實施，並計劃分兩階段推行，違者定額罰款二千元。有環保團體支持措施，但建議政府訂立清晰的「減塑」...
2022-10-19
中共總書記習近平昨在北京主持召開中國共產黨第二十次全國代表大會主席團第二次會議，通過新一屆中央委員會委員、候補委員候選人預備人選建議名單。全體代表將於周六的閉幕會上投票，選出中央委員。中央軍委副主席許...
2022-10-19
英國保守黨正醞釀對首相卓慧思逼宮。卓慧思首次就「迷你預算」 引起的風波道歉，坦言認知政府已犯下錯誤，她對此感到抱歉，承諾將會修正這些錯誤，並帶領保守黨進入下一次大選。英國新財相侯俊偉前日公佈的新方案，...
2022-10-19
新地旗下元朗PARK YOHO Bologna在《施政報告》公佈前名搶先開價，昨日公佈首張價單，涉及50伙，計算最高折扣後，折實平均呎價13088元，折實入場費390.89萬。元朗PARK YOHO ...
2022-10-19
英國財政政策逆轉，英鎊回穩，市場氣氛改善，加上美國銀行股業績表現穩健，隔晚美股顯著造好。港股隨外圍高開逾200點後，一度倒跌54點，尾市重拾升勢，終以全日高位收市，收升301點，報16914點，3連升...
2022-10-19
熱刺中場賀爾保今季不單止沒有被新援比蘇馬搶走正選位，反而以出色表現進一步鞏固自己的位置，今季各賽事已累積三入球三助攻。該隊今晚英超作客硬撼曼聯，賀爾保勢代替倦勤的前鋒李察利臣支援一對箭頭爭取士哥，客勝...
2022-10-19
古天樂監製及主演的電影《明日戰記》票房衝破7,300萬港元，前晚他現身謝票，透露早前赴日本與有「高達之父」之稱的機甲設計師大河原邦男見面，並達成共識合作出漫畫，他說：「我們會做個新的機甲宇宙，會cro...
2022-10-19
塑膠難分解，污染地球，各地積極「走塑」，香港步伐緩慢，政府在二○一三年發表《香港資源循環藍圖》，定立減廢目標，希望二○二二年或以前將都市固體廢物人均棄置量減低，但事與願違，近年都市固體廢物人均棄置量不...
2022-10-19
第三場四班一○○○米。「胡椒軍曹」上季初插三班即在此程上名，不過因為是沿途貼欄守三四位的食胡位而對頭二馬沒明顯威脅，所以當時判斷其水準普通。及後經一輪反覆後，此駒在季尾主攻谷草一千，演出亦隨之轉趨穩定...
2022-10-19