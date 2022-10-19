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俄羅斯釋逾百烏克蘭女子

2022-10-19 列印
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俄烏最新一輪戰俘交換行動，釋放九十六名女兵和十二名女性平民，其中有三十七人是早前在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠被俄軍擄走。
  烏克蘭總統府幕僚葉爾馬克透過社交平台公佈此消息，表示從俄羅斯手中拯救了一百零八名女子，是開戰以來首次全部涉及女性的戰俘交換行動。他透露，這一百多名重獲自由的女子中，有部份人是母女關係。
  烏克蘭總統澤連斯基感謝各方提供協助，促成這次戰俘交換行動，又說烏克蘭俘擄得愈多俄兵，就可以愈快把他們的英雄帶回家。莫斯科證實，有七十二名俄羅斯人在今次行動中獲得釋放，並指出他們是二月起被烏克蘭扣押的民用船隻船員。
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