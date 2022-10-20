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美股中段升65點

2022-10-20 列印
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美股初段下跌一百二十二點，杜指中段報三○五八九點，升六十五點；納指則報一○七四○點，跌三十一點。滙控美國預託證券價格見四十二點一二港元，升零點四七港元；騰訊則見二百三十九點一一港元，跌四點八九港元。
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