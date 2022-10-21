俄轟8區能源設施 烏克蘭首全國限電

俄軍昨通宵以無人機和導彈襲擊烏克蘭八個地區，造成至少三名平民死亡，十四人受傷。其中，在烏克蘭總統澤連斯基的故鄉克里維里赫，有一個能源設施和一座發電廠損毀，全市停電。



烏克蘭昨日首度限制全國用電，時間由早上七時維持至晚上十時。烏克蘭能源部指，全國有四成供電設施受到嚴重破壞，要求民眾節約用電，並提醒有機會實施輪流停電。



澤連斯基強調已無可能與俄羅斯談判。總統顧問波多利亞克則批評，俄軍每日都故意攻擊烏克蘭各地的能源設施，試圖讓民眾不能過冬。



另外，烏軍稱過去一個星期，已擊落超過二百架俄軍派出的伊朗製無人機，歐盟正研究對伊朗實施新制裁。

俄羅斯和伊朗都否認有派出伊朗製無人機。