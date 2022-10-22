﻿辛偉誠約翰遜成大熱人選﻿ ﻿保守黨下周選出新黨魁 ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

英國首相卓慧思宣佈辭職後，保守黨將於下周選出新黨魁，當選者會在本月三十一日接替成為首相。據報前首相約翰遜有意回歸寶座，另一大熱人選則是在七月黨魁選舉中，落敗給卓慧思的前財相辛偉誠。



保守黨下周一結束黨魁提名，參選人須獲至少一百名保守黨國會議員提名才能夠出線，但目前仍未有人表態競逐。根據一眾議員現時的表態，辛偉誠獲四十六人支持暫時領先，約翰遜則有三十一人支持，而樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳有十六人支持。



支持辛偉誠的認為他對經濟瞭如指掌，可為現時混亂的局面帶來穩定。而辛偉誠於上一次的黨魁選舉，已批評卓慧思的減稅計劃不可行，強調要先解決通脹，才可以推行減稅。辛當時獲最多保守黨議員支持，但在全國黨員的投票中落敗。



英國政治分析網站「保守黨之家」創辦人蒙哥馬利說，約翰遜在草根黨員中得到廣泛支持，這是辛偉誠沒有的，所以約翰遜回歸是很大機會發生，但同時有很多黨員討厭這個想法。



在野工黨及自民黨要求舉行全國大選。工黨黨魁施紀賢批評，民眾的生活成本不斷上升，保守黨已不再擁有執政資格，是時候由全國民眾決定國家未來。



最新民意調查顯示，保守黨的支持率已跌至歷史新低。在野工黨支持率領先保守黨三十九個百分點，如果明天就有選舉，百分之五十三受訪者表示會投給工黨，僅百分之十四受訪者會投給保守黨。卓慧思上任四十五日就因減稅引起的一連串風波下台，成為英國任期最短的首相。英國傳媒以「生菜贏了」揶揄卓慧思比一棵生菜更加短命。