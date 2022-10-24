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俄軍續攻擊烏能源設施

2022-10-24 列印
■烏克蘭多所能源設施慘遭轟炸。
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俄軍持續空襲烏克蘭的電力及水利基礎設施。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍的攻擊範圍十分廣泛，沒有可能攔下所有攻擊，但承諾在盟友的幫助下，烏軍會進一步提升本身已很好的導彈攔截能力。

自十月十日以來，烏持續受到俄軍透過導彈和無人機空襲各地的能源設施，能源系統已失去四成運作能力。當局透露，全國超過一百萬人面臨電力供應中斷，批評俄羅斯的行為構成種族滅絕。莫斯科承認目前的軍事行動，以襲擊能源設施為目標，但否認針對平民。
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