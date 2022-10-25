允解決經濟危機和團結保守黨 辛偉誠成英首位亞裔首相

印度裔的英國前財相辛偉誠經歷兩輪黨魁選舉，成為第一位亞裔首相，亦是英國歷來首位非白人首相和逾二百年來最年輕和最富有的首相。他承諾會致力解決經濟危機和團結保守黨。



最早宣佈參選的下議院領袖莫佩琳，在提名公佈前一刻發表聲明退選，表示理解需要一個穩定局面，她全力支持辛偉誠出任首相。在沒有競爭者之下，獲超過二百名國會議員支持的辛偉誠自動當選。



較早時，同是大熱的前首相約翰遜放棄參選，他聲稱取得足夠票數入閘，但無法說服對手為國家利益合作，強調國會需要一個團結的保守黨才能有效管治。



辛偉誠在上一輪黨魁選舉同樣得到最多議員支持，但在全國黨員投票中落敗給對手卓慧思。辛當時已批評卓的減稅方案不可行，但她上任後堅持落實計劃，導致英鎊大跌並觸發市場信心危機，於上周正式宣佈辭職。



普遍支持辛偉誠的議員都讚揚其品格和實力。約翰遜在位時受派對門及黨內醜聞纏繞，七月時辛率先辭去財相職務，引發內閣辭職潮，促成約翰遜下台。



上周上任的財相侯俊偉撰文支持辛偉誠，指英國公共財政、市場信心及國際聲譽都受到嚴重打擊，要重建穩定和自信，需要一位可以信任能夠作出困難選擇的領袖，並向擔心工作、貸款及公共服務的人民解釋政策。



四十二歲的辛偉誠出生於修咸頓一個印度家庭，祖輩六十年代已移民英國。據報辛和太太共擁有逾七億英鎊身家，英媒稱他的財富位列全國第二百二十二名。辛以一等學位畢業於牛津大學，曾在投行工作及經營對沖基金，一五年當選國會議員踏入政壇。