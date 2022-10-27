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烏南核電廠有異動 俄軍疑進行秘密工程　

2022-10-27 列印
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烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）指出，佔領烏克蘭南部地區的俄軍近日在扎波羅熱核電廠範圍內，進行秘密工程。
  扎波羅熱核電廠為歐洲最大的核電廠，該公司「假設」俄軍正利用儲存在該廠內的核子材料和放射性廢料，準備「恐怖主義行動」，令人擔心可能隨時引發核事故或意外，甚至演變成核子災難。

根據該公司提供的資料，扎波羅熱核電廠內共有一百七十四個貨櫃，用作儲存已用過的核燃料。若這些貨櫃發生爆炸及受摧毀，可能會引發輻射洩漏事故，令到毗鄰數百平方公里的地區受到輻射污染。

另外，美國政府證實已接到俄羅斯的通知，指俄羅斯將會進行核能力演習。美國總統拜登再警告俄羅斯不要動用核武，又指如普京政府把戰事升級，將會是嚴重錯誤。
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