普京批西方在玩一場骯髒遊戲 世界面臨二戰後最重要十年

俄羅斯總統普京（見圖）周四出席瓦爾代論壇並發表一段重要講話。普京認為，西方主導世界的時代即將結束，全球正面臨二戰後可能最危險、最不可預測和最重要的十年。

無意主動用核武器



普京在演說強調，俄羅斯不尋求與西方國家的精英對抗，亦不渴望在新的多極世界爭霸，但指責西方精英正在玩一場「危險、血腥及骯髒」的遊戲，無視其他國家的利益。普京形容，烏克蘭衝突是俄羅斯與西方之間的戰爭，俄羅斯人和烏克蘭人同屬一個民族，這場衝突某程度上是一場內戰。他說，經常想起在烏克蘭的損失，但只有俄羅斯可以捍衛烏克蘭的領土完整，俄羅斯建立了現代烏克蘭，是對其國家地位、主權及領土完整，唯一真正和認真的擔保人。



普京再次表示沒有放棄與烏克蘭談判，雖然對方已經決定不再繼續，呼籲美國應該發出信號給烏方，必須和平解決問題。普京又指，莫斯科從來沒有主動談及使用核武器，一直都是以暗示方式回應西方的指控，強調不需要對烏克蘭實施核打擊，這樣做沒有任何意義。他質疑，當英國前首相卓慧思在競選時，提到若有需要她會毫不猶豫按下核按鈕，是頗為「瘋狂」的言論，為何西方領袖對此沒有反應。



美國總統拜登反問，如果普京沒有動機，為何會反覆談論俄羅斯使用戰略核武的能力。



針對烏克蘭可能使用「骯髒彈」的指控，普京歡迎國際原子能機構（IAEA）到烏克蘭查證。烏克蘭早前已主動就指控提出邀請，IAEA總幹事格羅西確認，將派專家前往烏克蘭進行獨立調查。