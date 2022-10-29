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北韓再射兩枚導彈

2022-10-29 列印
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北韓相隔兩個星期再次試射導彈。南韓軍方指出，北韓在當地中午時間於二十分鐘內，從江原道通川郡向東部海域，先後發射兩枚短程彈道導彈，射程約二百三十公里，飛行高度為二十四公里。導彈未有落入日本專屬經濟海域。

今次試射正值南韓的護國演習結束，北韓曾譴責有關軍演加劇半島軍事緊張和風險。南韓軍方昨宣佈下星期一開始，將一連五日與美軍舉行近五年來最大規模的聯合空中演習。北韓上月底起，在二十日內九次試射導彈，外界分析認為，北韓已準備好第七次核試。

美國在最新公佈的防衞戰略報告警告，北韓如果對美國及其盟友發動核攻擊，只會導致政權終結。

國際原子能機構總幹事格羅西指，若北韓進行第七次核試，意味平壤正準備及建設武器庫。
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