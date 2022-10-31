﻿卡塔爾傳迫外勞讓房招待世盃客﻿

世界盃決賽周即將於下個月二十日登場，外界陸續提出對主辦國卡塔爾的人權憂慮。路透社報道指，卡塔爾政府為騰出房間接待遊客，要求數以千計的外勞即時搬離首都多哈的住所，部份人稱來不及執拾細軟，亦有人被迫要露宿街頭。



官員澄清上述安排與世界盃無關，目的是要長遠重整多哈社區，強調要求人員搬離時已作適當通知，所有人都已獲安置到合適居所。據悉，當局清空並封鎖了十多幢建築。另有外勞表示，行動只針對單身男工，有妻兒的家庭未受影響。



德國內政部長費澤爾日前直指，卡塔爾的人權紀錄不佳，不應獲得賽事主辦權。卡塔爾法律規定同性戀行為可判監一至三年。費澤爾的言論惹來卡塔爾強烈不滿，於上周五傳召德國大使菲施巴赫抗議。西班牙巴塞隆拿等西方城市宣佈，世界盃決賽周期間不會在公共地方提供賽事播放。