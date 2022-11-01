IG全球大批用戶遭停權 官方調查事件並致歉

繼WhatsApp上周二一度全球範圍死機後，一星期內再有另一Meta旗下社交平台懷疑故障。大批社交平台Instagram用戶本港時間昨日晚上九時許開始，在網上討論區或其他平台發文，表示自己使用IG時突然收到程式通知，表示帳戶將會停權。根據查詢追蹤網路連線狀態的獨立網站 DownDetector 數據顯示，目前Instagram的災情全球各地都有受到影響。



據網民上載帖文所見，程式通知聲稱有關帳戶未能遵守《社群規則》，如果IG無法確認有關帳戶，該帳戶將永久停權。有關帳戶將不會對其他IG用戶顯示，用戶也無法使用該帳戶。



事件引起網民討論，有人懷疑是IG正清理虛假帳戶，但有受影響用戶強調是正常使用；亦有經營社交專頁網紅提到，追蹤者數量「跳崖式」下跌，可謂哀鴻遍野。IG其後發聲明，表示留意到有用戶無法登入自己帳戶，目前正調查事件，並向受影響用戶致歉。