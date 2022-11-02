港留學生：現場有人不停向前推

身在韓國的香港留學生尹先生接受傳媒訪問，憶述當晚在事發現場，指有人不停向前推，幸與朋友組成人鏈離開成功脫險。



他指當時身處漢密爾頓酒店旁又窄又斜的小巷，情況非常混亂，路上突然開始擠塞，後面的人卻不停向前推，前面的人發出尖叫和舉手求救，後面的人卻以為是在歡呼慶祝，不停大叫「推」，並不斷跟隨節奏向前推進。他指當時後方兩個朋友已經不能站立，雙腳離地，並靠在他身上。



一行人感到情況有異，他亦想起一九九三年香港蘭桂坊人踩人慘劇，趁有空隙時，立即與朋友組成人鏈離開，最終一行人成功脫險。之後他看到現場一具具屍體被抬出來，頓時嚇到腳軟。