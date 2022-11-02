馬斯克霸道 解散Twitter董事會

上周完成收購Twitter程序的全球首富馬斯克，手起刀落解散該公司的董事會，並宣佈會由他出任行政總裁。根據Twitter提交美國證監會的資料紀錄，在該公司的董事會內，只剩下馬斯克一人。他亦提出在Twitter大改革的建議，如核實用戶真偽的方法。



馬斯克在社交平台上展開意見調查，問用戶是否願意付款認證身份。他指自己在Twitter的帳號已完成了認證程序，並留言道：「有趣。」



被攆走的九位董事，包括董事會前任主席泰勒和上周已被「炒魷」的前行政總裁阿格拉沃爾等。馬斯克指會成立新的委員會，推行改革及作出重要決定。業內分析家認為，Twitter近年擴大用戶人數時已十分困難，也無法錄得盈利，現在債台高築，可能會令該公司未來的發展能力受掣肘。