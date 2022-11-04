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巴基斯坦前總理遭槍擊受傷

2022-11-04 列印
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巴基斯坦前總理伊蘭姆汗昨參與集會時遭槍擊受傷。事發後，伊蘭姆汗即場被抬走送醫治理，目前情況未明。現任總理夏巴茲謝里夫譴責施襲，並指示立即展開調查。

英國天空新聞報道指，七十歲的伊蘭姆汗當時正在旁遮普省沃濟拉巴德（Wazirabad）的一個集會，向支持者發表演說，突然一名槍手開槍擊中伊蘭姆汗的腿部，在場一些民眾也因此受傷。事件發生得十分迅速，現場一度出現騷動和恐慌。

有支持者指，伊蘭姆汗在過程中存活下來，並形容這宗槍擊案是試圖暗殺。伊蘭姆汗四月被趕下台後，一直在推動新的選舉，正於全國各地發起集會演說。
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