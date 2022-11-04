傳馬斯克將裁走 Twitter一半員工

全球首富馬斯克以四百四十億美元完成收購社交媒體Twitter，成為公司行政總裁與唯一董事。有傳他將大刀闊斧裁走一半員工，估計有三千七百名Twitter員工或飯碗不保。



據彭博社報道，馬斯克大幅裁員目的是要填補收購時投下的龐大資金，希望透過各種手法降低經營成本。消息人士透露，馬斯克很快會正式通知被列入裁員名單員工，並打算取消「無限期遠程辦公」的政策。



報道指，馬斯克已要求各部門主管列出裁員名單，目標是現行編制的五成，被解聘的員工可獲六十天薪酬的遣散費，但目前未最終定案。馬斯克接管Twitter後已立刻解僱了執行長阿格拉沃爾、財務總監西格爾以及法律政策、信託與安全主管加德等三名高級主管。