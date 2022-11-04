中國太空站完成T字組裝

據中國載人航天工程辦公室消息，日前成功發射升空的夢天實驗艙順利完成轉位，標誌着中國太空站「T」字基本構型在軌組裝完成，朝建成太空站的目標邁出關鍵一步。



轉位期間實驗艙先完成相關狀態設置，再與太空站組合體分離，之後採用平面轉位方式，經約一小時完成轉位，與天和核心艙節點艙側向端口再次對接，後續將開展太空站組合體基本功能測試和評估。



昨午三時十二分，神舟十四號太空人乘組順利進入夢天實驗艙，之後將在太空站內先後迎接天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船的訪問，屆時神舟十四號、十五號兩個乘組將完成中國航天史上首次太空人乘組在軌輪換。