內塔尼亞胡有望重掌以色列政權

以色列前總理內塔尼亞胡陣營，在剛結束的國會選舉贏得多數議席，有望成功組閣，重掌政權。中央選委會將於下星期三公佈最終選舉結果。根據以色列傳媒報道，看守總理拉皮德已致電內塔尼亞胡，祝賀對方領導的陣營贏得大選。拉皮德表示，已指示總理辦公室做好權力交接，強調國家利益需置於政治之前。



初步點票結果顯示，內塔尼亞胡領導的右翼利庫德集團，在一百二十個議席中取得三十二席，成為國會最大黨，比拉皮德領導的中左翼政黨「擁有未來黨」多出八席。



由利庫德集團、宗教猶太復國主義者黨，以及另外兩個宗教政黨組成的內塔尼亞胡陣營，共獲六十五席，成為國會絕對多數。內塔尼亞胡競選時強調，以色列是一個猶太國家，要恢復民族自豪感，建立全國政府。



預計新政府上台後，將全面改革法律制度，以及針對巴勒斯坦人採取更強硬路線。

