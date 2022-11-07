三任總統齊到賓州造勢 ﻿美中期選舉為周二決戰拉票﻿



美國中期選舉將於周二舉行，同屬民主黨的總統拜登連同前總統奧巴馬，把握最後機會於周末到賓夕法尼亞州拉票。共和黨籍的前總統特朗普也同時在賓州出席造勢，顯示這個搖擺州份將是選戰關鍵。

人們對通脹的憤怒以及經濟不穩定，使民主黨的執政面臨更多挑戰。拜登和奧巴馬上周六首度合體，與民主黨參議員候選人費特曼、州長候選人夏皮羅出席在費城的造勢大會。



拜登稱選民現時面臨「兩種截然不同的美國願景選擇」，若民主黨輸掉大選將對美國未來影響深遠。他指自己競選總統時的目標，是要建立一個由上而下的經濟，形容共和黨的政策只會讓富人更富有，中產停滯不前，窮人更窮。



雖然離開白宮六年，奧巴馬仍是民主黨最受歡迎的政治明星，他登台時獲民眾熱烈歡呼。奧巴馬批評，共和黨是個想破壞社會保障，並給富人和大公司更多減稅的政黨。



特朗普戴着一頂「MAGA」（讓美國再次偉大）紅色帽子在賓州西部，向數千名支持者說如果要拯救美國夢，就請投給共和黨。他形容美國是一個正在衰落的國家，又指拜登要關閉燃煤電廠，將摧毀賓州的就業和家庭，帶來更昂貴的能源價格。



由於賓州一名現任共和黨參議員將會退休，因此當地選舉結果將決定目前由兩黨各佔五十席的參議院，會由民主黨控制還是由共和黨控制。早前的民調顯示，民主黨有望保住參議院，不過經濟問題仍持續拖累民眾對拜登的施政滿意度。