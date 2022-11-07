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美籲烏釋出和談信號

2022-11-07 列印
■澤連斯基被勸諭釋出和談信號，此舉非為談判，而是拉攏盟友長期支持。
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據《華盛頓郵報》報道，美國政府正私下游說烏克蘭總統澤連斯基，向俄羅斯釋出願意重新談判的信號，以維持其他盟國的支持。

《華盛頓郵報》引述消息人士報道，白宮已私下勸喻基輔放棄「除非俄羅斯總統普京下台，否則拒絕和談」的強硬立場，並釋放願意和談的信號。消息人士強調，此舉並非要迫基輔重返談判桌，而是確保一旦戰事需要延續多年，烏克蘭仍能繼續得到盟國支持。

報道引述美國官員指，雖然美烏雙方都判定，普京現階段無意認真談判，但拒絕談判的態度令部份歐洲、非洲、拉丁美洲國家感到擔憂，因為他們受糧食及能源上漲影響最大，坦言部份盟友存在「烏克蘭疲勞」。
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