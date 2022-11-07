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首爾火車出軌30人傷

2022-11-07 列印
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南韓首爾昨晚驚傳火車出軌意外，最少三十名乘客受傷。營運商韓國鐵道公社向傳媒稱，昨晚當地時間八時五十五分，載有二百七十五名乘客的「無窮花號」列車駛入首爾市中心永登浦站時出軌，約三十名乘客受傷，正調查事件。相關鐵路線延誤逾一小時。從社交媒體曝光的畫面，列車出軌傾斜，大批乘客自行下車逃生。
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