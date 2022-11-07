首爾火車出軌30人傷

美國中期選舉將於周二舉行，同屬民主黨的總統拜登連同前總統奧巴馬，把握最後機會於周末到賓夕法尼亞州拉票。共和黨籍的前總統特朗普也同時在賓州出席造勢，顯示這個搖擺州份將是選戰關鍵。人們對通脹的憤怒以及經濟...

2022-11-07